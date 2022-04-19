Генштаб: в российском ЧФ одна бригада потеряла 3/4 состава, другая - 158 погибшими и 500 ранеными

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об огромных потерях в двух бригадах российского Черноморского флота, которые принимают участие в войне. Речь идет о 126-й бригаде береговой обороны и 810-й отдельной бригаде морской пехоты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ.

Также в Генштабе отметили, что значительная часть военных этих бригад уже передумала воевать против Украины, и написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции".

810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

"По имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что крейсер "Москва" был поражен противокорабельными ракетами "Нептун".

Российская официальная версия заключается в том, что на флагмане сдетонировал боезапас, а затонул он якобы при буксировке.

При этом родные моряков с крейсера "Москва" уже начали в социальных сетях публиковать информацию о погибших.

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