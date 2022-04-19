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Генштаб: у російському ЧФ одна бригада втратила 3/4 складу, інша - 158 загиблими і 500 пораненими

Фото: військові ЧФ РФ уже відмовляються воювати з Україною (sevastopol.info)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про величезні втрати у двох бригадах російського Чорноморського флоту, які беруть участь у війні. Йдеться про 126-у бригаду берегової оборони та 810-у окрему бригаду морської піхоти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

"За наявною уточненою інформацією втрати 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту складають до 75%.

810-а окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що значна частина військових цих бригад вже передумала воювати проти України, і написала рапорти на відмову від участі в так званій "спеціальній операції".

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що крейсер "Москва" був уражений протикорабельними ракетами"Нептун".

Російська офіційна версія полягає в тому, що на флагмані здетонував боєзапас, а затонув він нібито при буксируванні.

При цьому рідні моряків з крейсера "Москва" вже почали в соціальних мережах публікувати інформацію про загиблих.

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Черноморский флотГенштаб ВСУВійна Росії проти України