Генштаб: российские войска наращивают системы ПВО в приграничных районах

Российские войска наращивают системы противовоздушной обороны (ПВО) в приграничных районах. А в Беларуси продолжаются усиленные меры боевой подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что на Волынском направлении нет признаков формирования наступательных группировок противника. Но в подразделениях Вооруженных сил Беларуси продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки.

"Враг проводит наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим государством", - отметили в Генштабе.