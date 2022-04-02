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Генштаб: российские войска наращивают системы ПВО в приграничных районах

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Киев, Суббота 02 апреля 2022 13:11
Генштаб: российские войска наращивают системы ПВО в приграничных районах Фото: противник наращивает ПВО возле границы с Украиной (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска наращивают системы противовоздушной обороны (ПВО) в приграничных районах. А в Беларуси продолжаются усиленные меры боевой подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что на Волынском направлении нет признаков формирования наступательных группировок противника. Но в подразделениях Вооруженных сил Беларуси продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки.

"Враг проводит наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим государством", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты на Полесье пытаются замедлить продвижение ВСУ, минируя оставленные позиции и военную технику.

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