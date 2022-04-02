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Генштаб: російські війська нарощують системи ППО в прикордонних районах

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Київ, Субота 02 квітня 2022 13:11
Генштаб: російські війська нарощують системи ППО в прикордонних районах Фото: противник нарощує ППО біля кордону з Україною (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська нарощують системи протиповітряної оборони (ППО) в прикордонних районах. А в Білорусі тривають посилені заходи бойової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Волинському напрямку немає ознак формування наступальних угруповань противника. Але в підрозділах Збройних сил Білорусі тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки.

"Ворог проводить нарощування системи протиповітряної оборони в прикордонних районах з нашою державою", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти на Поліссі намагаються уповільнити просування ЗСУ, мінуючи залишені позиції та військову техніку.

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