Минируют позиции и технику: оккупанты на Полесье пытаются замедлить продвижение ВСУ

Российские оккупанты на Полесском направлении минируют свои позиции и брошенную технику. Таким образом, они пытаются замедлить продвижение украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В целях замедления продвижения наших подразделений оккупанты проводят минирование заброшенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что противник продолжает перемещение отдельных подразделений в Беларусь.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия в течение двух дней может выйти на границу Киевской области с Беларусью.

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