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Генштаб России назвал ложью публикации о планах по вторжению в Украину

Автор: Юлия Бойко

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов назвал ложью публикации о планах по вторжению в Украину. По его словам, перемещения войск внутри России не требуют уведомления на международном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил Герасимов, информация о готовящемся вторжении России в Украину является ложью.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью", - отметил он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин ответил на вопрос, собирается ли нападать на Украину.

А президент США Джо Байден исключил привлечение американской армии для противодействия вторжению России в Украину.

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