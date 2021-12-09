Генштаб России назвал ложью публикации о планах по вторжению в Украину

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов назвал ложью публикации о планах по вторжению в Украину. По его словам, перемещения войск внутри России не требуют уведомления на международном уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Как заявил Герасимов, информация о готовящемся вторжении России в Украину является ложью.
"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью", - отметил он.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин ответил на вопрос, собирается ли нападать на Украину.
А президент США Джо Байден исключил привлечение американской армии для противодействия вторжению России в Украину.