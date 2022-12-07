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Генштаб: у російській Курській області поширюють чутки про можливе вторгнення ЗСУ

Фото: жителів Курської області РФ лякають чутками про можливе вторгнення української армії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Росії поширюються чутки про нібито можливе вторгнення українських військ на територію Курської області, й на прикордонних районах зводять укріплення.

Про це 7 грудня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян", - розповіли у відомстві.

Також в українському Генштабі, у російському місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ.

"У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що у російській Курській області почали формувати народну дружину. Крім того, у сусідній Білгородській області губернатор оголосив про початок підготовки та формування "загонів територіальної оборони чи самооборони".

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України