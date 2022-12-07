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Генштаб: в российской Курской области распространяют слухи о возможном вторжении ВСУ

Фото: жителей Курской области РФ пугают слухами о возможном вторжении украинской армии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В России распространяются слухи о якобы возможном вторжении украинских войск на территорию Курской области, и на приграничных районах возводят укрепления.

Об этом 7 декабря сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Растет число погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян", - рассказали в ведомстве.

Также в украинском Генштабе добавили, в российском городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ.

"В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в российской Курской области начали формировать народную дружину. Кроме того, в соседней Белгородской области губернатор объявил о начале подготовки и формировании "отрядов территориальной обороны или самообороны".

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Генштаб ВСУВойна России против Украины