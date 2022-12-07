Генштаб: в российской Курской области распространяют слухи о возможном вторжении ВСУ

В России распространяются слухи о якобы возможном вторжении украинских войск на территорию Курской области, и на приграничных районах возводят укрепления.

Об этом 7 декабря сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Растет число погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян", - рассказали в ведомстве.

Также в украинском Генштабе добавили, в российском городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ.

"В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах", - говорится в публикации.