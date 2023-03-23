Генштаб: РФ відправила у Мелітополь строковиків з Південної Осетії без підготовки

Зазначається, що РФ, незважаючи на численні жертви, не відмовляється від загарбницької війни і постійно вживає заходів щодо поповнення втрат живої сили.

"Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України", - передали у військовому командуванні.

За даними українського Генштабу, за період із 1 по 10 березня такі контракти підписали понад 50 російських строковиків.

"Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області", - йдеться у повідомленні.