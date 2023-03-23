Генштаб: РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки

Россия для восполнения потерь в своих оккупационных силах в Украине отправила из Южной Осетии военнослужащих срочной службы, которых уговорила подписать контракты, во временно захваченный Мелитополь Запорожской области.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на сводку Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что РФ, несмотря на многочисленные жертвы, не отказывается от захватнической войны, и постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы.

"Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшему участию в боевых действиях на территории Украины", - передали в военном командовании.

По данным украинского Генштаба, за период с 1 по 10 марта такие контракты подписали более 50 российских срочников.

"Они, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области", - говорится в сообщении.