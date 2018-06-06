Генштаб РФ приказал боевикам на Донбассе снизить интенсивность боев, - ИС

Вместе с тем, интенсивность обстрелов не снижается

Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации (РФ) приказал оккупационному командованию на Донбассе прекратить интенсивные боевые действия. Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Как отметили в ИС, приказ касается периода проведения в РФ Чемпионата мира по футболу.

Вместе с тем, сообщается, что интенсивность обстрелов не снижается.

"За последний недельный период снижение интенсивности обстрелов со стороны оккупантов (из 122/152-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков) ощущается незначительно (порядка 220 огневых налетов против порядка 280 в предыдущий недельный период)", - говорится в сообщении.

По информации ИС, в руководстве т.н. «службы пограничной охраны МГБ ЛНР» усиленно распространяется информация, что с 12... Опубліковано Dmitry Tymchuk 4 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" продолжаются серьезные перебои с поставками топлива из Российской Федерации.