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Интервью

Генштаб РФ приказал боевикам на Донбассе снизить интенсивность боев, - ИС

НовостиПолитика    06.06.2018 - 10:00
Фото: война на Донбассе (facebook.com/ato.news)
Фото: война на Донбассе (facebook.com/ato.news)

Вместе с тем, интенсивность обстрелов  не снижается

Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации (РФ) приказал оккупационному командованию на Донбассе прекратить интенсивные боевые действия. Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Как отметили в ИС, приказ касается периода проведения в РФ Чемпионата мира по футболу.

Вместе с тем, сообщается, что интенсивность обстрелов  не снижается.

"За последний недельный период снижение интенсивности обстрелов со стороны оккупантов (из 122/152-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков) ощущается незначительно (порядка 220 огневых налетов против порядка 280 в предыдущий недельный период)", - говорится в сообщении.

 

По информации ИС, в руководстве т.н. «службы пограничной охраны МГБ ЛНР» усиленно распространяется информация, что с 12...

Опубліковано Dmitry Tymchuk 4 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" продолжаются серьезные перебои с поставками топлива из Российской Федерации.

В "ДНР" продолжаются серьезные перебои с поставками топлива из РФ, - ИС На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС
Теги публикации: Донбасс, обстрел, ИС, агрессия РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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