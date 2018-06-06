Генштаб РФ наказав бойовикам на Донбасі знизити інтенсивність боїв, - ІС

Не дивлячись на це, інтенсивність обстрілів не знижується

Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації (РФ) наказав окупаційному командуванню на Донбасі припинити інтенсивні бойові дії. Про це Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Як зазначили в ІС, наказ стосується періоду проведення в РФ Чемпіонату світу з футболу.

Разом з тим, повідомляється, що інтенсивність обстрілів не знижується.

"За останній тижневий період зниження інтенсивності обстрілу з боку окупантів (з 122/152-мм артилерійських систем, 82/120-мм мінометів, 122-мм переносних реактивних пускових установок "Град-П", БМП і танків) не дуже відчуваєтья (близько 220 вогневих нальотів проти більш ніж 280 в попередній тижневий період)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ІС, в керівництві т. н. «служби прикордонної охорони МДБ ЛНР» посилено поширюється інформація, що з 12... Опубліковано Dmitry Tymchuk 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" тривають серйозні перебої з постачаннями палива з Російської Федерації.