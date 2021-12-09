Генштаб РФ пригрозил Украине: "провокации" на Донбассе будут пресекаться

В Генеральном штабе ВС РФ пригрозили Украине ответом на "провокации" на Донбассе. В России продолжают обвинять украинскую сторону в силовом урегулировании ситуации на Донбассе, хотя власти Киева это неоднократно опровергали.

Заявление об ответе на "провокации" сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

По его словам, обстановка на востоке Украины обостряется, поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов якобы подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам.

"Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны", - сказал Герасимов.

Он пригрозил, что любые "провокации" украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса якобы будут пресекаться.