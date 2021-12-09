Генштаб РФ пригрозив Україні: "провокації" на Донбасі будемо припиняти

У Генеральному штабі ЗС РФ пригрозили Україні відповіддю на "провокації" на Донбасі. У Росії продовжують звинувачувати українську сторону в силовому врегулюванні ситуації на Донбасі, хоча влада Києва це неодноразово спростовувала.

Заяву про відповідь на "провокації" зробив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

За його словами, обстановка на сході України загострюється, постачання Україні вертольотів, безпілотних літальних апаратів і літаків нібито підштовхує українську владу до різких і небезпечних кроків.

"Київ не виконує Мінських домовленостей. Українські збройні сили заявляють про початок застосування на Донбасі протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", які були поставлені Сполученими Штатами, а також використовують розвідувально-ударні безпілотні літальні апарати турецького виробництва. В результаті загострюється і без того розжарена обстановка на сході цієї країни", - сказав Герасимов.

Він пригрозив, що будь-які "провокації" української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу нібито будуть припиняти.