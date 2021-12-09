Генштаб РФ пригрозил Украине: "провокации" на Донбассе будут пресекаться
В Генеральном штабе ВС РФ пригрозили Украине ответом на "провокации" на Донбассе. В России продолжают обвинять украинскую сторону в силовом урегулировании ситуации на Донбассе, хотя власти Киева это неоднократно опровергали.
Заявление об ответе на "провокации" сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
По его словам, обстановка на востоке Украины обостряется, поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов якобы подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам.
"Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны", - сказал Герасимов.
Он пригрозил, что любые "провокации" украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса якобы будут пресекаться.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена идти по военному пути решения проблемы Донбасса.
Ранее секретарь СНБО отметил, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.