Генштаб РФ пригрозив Україні: "провокації" на Донбасі будемо припиняти
У Генеральному штабі ЗС РФ пригрозили Україні відповіддю на "провокації" на Донбасі. У Росії продовжують звинувачувати українську сторону в силовому врегулюванні ситуації на Донбасі, хоча влада Києва це неодноразово спростовувала.
Заяву про відповідь на "провокації" зробив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
За його словами, обстановка на сході України загострюється, постачання Україні вертольотів, безпілотних літальних апаратів і літаків нібито підштовхує українську владу до різких і небезпечних кроків.
"Київ не виконує Мінських домовленостей. Українські збройні сили заявляють про початок застосування на Донбасі протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", які були поставлені Сполученими Штатами, а також використовують розвідувально-ударні безпілотні літальні апарати турецького виробництва. В результаті загострюється і без того розжарена обстановка на сході цієї країни", - сказав Герасимов.
Він пригрозив, що будь-які "провокації" української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу нібито будуть припиняти.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована йти військовим шляхом вирішення проблеми Донбасу.
Раніше секретар РНБО зазначив, що Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.