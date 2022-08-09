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Генштаб рассказал об успехах ВСУ на юге и на Донбассе: у россиян значительные потери (видео)

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Украина, Вторник 09 августа 2022 18:36
Генштаб рассказал об успехах ВСУ на юге и на Донбассе: у россиян значительные потери (видео) Фото: Генштаб рассказал об успехах ВСУ на юге и на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Стало известно о новых успехах Вооруженных сил Украины, в частности, морских пехотинцев и артиллеристов в войне против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 4 оккупантов", - говорится в сообщении.

К тому же "дали жару" и артиллеристы.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 12 рашистов уничтожены или ранены", - добавляют в Генштабе.

Как сообщалось, ВСУ разбили три склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаровке Херсонской области.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов и сбили вражеский вертолет. В общей сложности РФ в войне против Украины потеряла уже 42 640 своих военных убитыми. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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