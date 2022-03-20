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Генштаб предупреждает о возможном применении Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Фото: Генштаб предупреждает о возможном применении Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" (wikipedia)
Автор: Мария Кучерявец

В Генштабе предупредили о возможном использовании российско-оккупационными войсками высокоточного оружия. В частности, речь идет о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В то же время, сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", - говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что в Украине российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, ракеты применили для уничтожения подземного военного склада на западе Украины"

После чего Командование Воздушных сил подтвердило, оккупанты действительно нанесли ракетный удар по подземному военному составу в Делятине Ивано-Франковской области. Однако произошло это несколькими днями ранее и достоверных данных о типе ракеты пока нет.

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