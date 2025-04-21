Генштаб показав, де тривають найгарячіші бої: оновлена карта фронту

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 96 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1882 обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах, зокрема 33 - із реактивних систем залпового вогню. Також окупанти задіяли 957 дронів-камікадзе.

Українські ракетні війська та артилерія у відповідь уразили район зосередження особового складу, техніки та артилерійський засіб ворога.

Ситуація на фронті:

Харківський напрямок. Противник здійснив одну спробу прориву оборонних рубежів українських військ поблизу населеного пункту Красне Перше.

Куп’янський напрямок. Окупанти атакували в районі Голубівки.

Лиманський напрямок. Противник 12 разів намагався прорвати українську оборону поблизу Надії, Мирного, Греківки, Катеринівки, Нового та Ямполівки.

Сіверський напрямок. Зафіксовано три спроби ворожого наступу в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

Краматорський напрямок. Ворог здійснив п’ять атак у напрямку Часового Яру, а також у бік Ступочок і Білої Гори.

Торецький напрямок. Окупанти десять разів атакували українські позиції поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.

Покровський напрямок. Зафіксовано 39 штурмових дій російських військ у районах Сухої Балки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Успенівки, Преображенки, Андріївки та Розлива.

Новопавлівський напрямок. Протягом минулої доби ворог здійснив п’ять атак у районах Костянтинополя, Скудного та у бік Одрадного.

Оріхівський напрямок. Окупанти чотири рази йшли в наступ на позиції українських захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

Гуляйпільський і Придніпровський напрямки. Бойових зіткнень не зафіксовано.

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Курщина (прикордоння). Противник здійснив 184 обстріли, зокрема 17 із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників.