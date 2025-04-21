Генштаб показал, где идут самые горячие бои: обновленная карта фронта

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 96 боевых столкновений.

В целом враг нанес 1882 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам, в том числе 33 - из реактивных систем залпового огня. Также оккупанты задействовали 957 дронов-камикадзе.

Украинские ракетные войска и артиллерия в ответ поразили район сосредоточения личного состава, техники и артиллерийское средство врага.

Ситуация на фронте:

Харьковское направление. Противник совершил одну попытку прорыва оборонительных рубежей украинских войск вблизи населенного пункта Красное Первое.

Купянское направление. Оккупанты атаковали в районе Голубовки.

Лиманское направление. 12 раз пытался прорвать украинскую оборону вблизи Надежды, Мирного, Грековки, Катериновки, Нового и Ямполовки.

Северское направление. зафиксировано три попытки вражеского наступления в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

Краматорское направление. Враг совершил пять атак в направлении Часового Яра, а также в сторону Ступочек и Белой Горы.

Торецкое направление. Оккупанты десять раз атаковали украинские позиции вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

Покровское направление. 39 штурмовых действий российских войск зафиксировано в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Успеновки, Преображенки, Андреевки и Разлива.

Новопавловское направление. За прошедшие сутки враг совершил пять атак в районах Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

Ореховское направление. Оккупанты четыре раза шли в наступление на позиции украинских защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

Гуляйпольское и Приднепровское направления. Боевых столкновений не зафиксировано.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Курщина (приграничье) Противник совершил 184 обстрела, в том числе 17 из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.