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Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв

Понеділок 05 травня 2025 08:22
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Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв Ілюстративне фото: Генштаб показав, де найгарячіше на фронті 5 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вздовж всієї лінії фронту протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. Найгарячішим був Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 106 авіаударів, зокрема скинув 167 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, здійснив 5550 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2628 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Рясне, Велика Писарівка, Тимоновичі Сумської області;
  • Захарівка, Рубіжне, Вовчанськ Харківської області;
  • Покровськ, Сухий Яр, Зоря, Леонідівка, Дружківка, Русин Яр, Малинівка, Удачне, Новопавлівка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Новопіль, Багатир, Зелене Поле Донецької області;
  • Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Оріхів Запорізької області;
  • Веселе, Берислав, Бургунка Херсонської області.

Ситуація на фронтах

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Строївки та Тихого.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Рідкодуба.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося десять боєзіткнень у бік Майського, Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
На Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового, загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, з них 11 - із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб.
Генштаб показав, де найгарячіше на фронті: напрямки атак і свіжі карти боїв
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську систему та ще один інший важливий об’єкт ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 137 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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