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Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев

Понедельник 05 мая 2025 08:22
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Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев Иллюстративное фото: Генштаб показал, где горячее всего на фронте 5 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вдоль всей линии фронта в течение минувших суток зафиксировано 269 боевых столкновений. Самым горячим было Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 106 авиаударов, в частности сбросил 167 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, совершил 5550 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2628 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Рясное, Большая Писаревка, Тимоновичи Сумской области;
  • Захаровка, Рубежное, Волчанск Харьковской области;
  • Покровск, Сухой Яр, Заря, Леонидовка, Дружковка, Русин Яр, Малиновка, Удачное, Новопавловка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Новополь, Багатир, Зеленое Поле Донецкой области;
  • Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Орехов Запорожской области;
  • Веселое, Берислав, Бургунка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Строевки и Тихого.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосиново.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло десять боестолкновений в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Ступочек и Часового Яра.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
На Покровском направлении наши защитники остановили 115 атак агрессора в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Багатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Ривнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Багатир.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
Противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
На Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного, захватчики совершили три напрасные атаки на позиции наших защитников.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 23 атаки противника. Противник совершил 317 артиллерийских обстрелов, из них 11 - из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 10 авиационных ударов, во время которых сброшено 13 управляемых авиабомб.
Генштаб показал, где горячее всего на фронте: направления атак и свежие карты боев
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один другой важный объект врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 137 БпЛА оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

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