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Генштаб показал уничтожение российской техники на юге (видео)

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Украина, Вторник 05 июля 2022 10:15
Генштаб показал уничтожение российской техники на юге (видео) Фото: Генштаб показал уничтожение российской техники на юге (facebook.com/usofcom)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы бойцы продолжают уничтожать вражескую технику и самих оккупантов на юге. Опубликованы кадры работы 59 ОМБр им. Я. Гандзюка по россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

"59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка качественно, аж "искрит", сдерживает российские войска на юге Украины - воины ежедневно уничтожают военную технику и живую силу врага", - говорится в описании под видео.

Напомним, за минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили 30 оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь автомобилей и два склада с боеприпасами.

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