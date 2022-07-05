Генштаб показав знищення російської техніки на півдні (відео)
Українці бійці продовжують нищити ворожу техніку та самих окупантів на півдні. Опубліковано кадри роботи 59 ОМБр ім. Я. Гандзюка по росіянах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.
"59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка якісно, аж "іскрить", стримує російські війська на півдні України - воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога", - йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню "Ураган", гаубицю "Мста-Б", вісім автомобілів і два склади з боєприпасами.
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