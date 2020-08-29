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Генштаб планирует сократить количество срочников перед осенним призывом

Украина, Суббота 29 августа 2020 18:43
Генштаб планирует сократить количество срочников перед осенним призывом
Фото: призывники (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный штаб осенью планирует сократить количество граждан, которых будут призывать на срочную военную службу. Генштаб хочет увеличить количество военных на службе по контракту.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как поясняют в Генштабе, сейчас идет работа над совершенствованием защиты военных, обеспечением карьерного роста и повышением уровня денежного обеспечения, чтобы увеличить количество желающих служить по контракту.

Отмечается, что с начала 2020 года к военной службе по контракту уже привлекли 25 тысяч граждан, из них более 2 тысяч - офицерский состав.

"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года", - заявили в Генштабе.

Напомним, министр обороны Андрей Таран объяснял, почему Украина пока не может полностью отказаться от срочной военной службы.

Кроме того, Таран рассказал, действует ли отсрочка от военной службы для абитуриентов.

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Новости Украины Призыв в армиюГенштабсрочная военная служба
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