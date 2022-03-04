Генштаб о планах врага: РФ завозит военных в Иловайск и готовит высадку десанта под Одессой

"На Донецком оперативном направлении противник силами шести БТГр пытается удержать кольцо оцепления вокруг города Мариуполь", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, враг все же не бросает попыток завладеть Черноморским побережьем. Поэтому оккупанты продолжают подготовку к высадке морского десанта на участке "Затока - Черноморск".

"В рамках указанного в районе 40 км восточнее Черноморска находятся два крупных десантных корабля кафиров", - рассказали в ВСУ

Кроме того, в Черном море морскую группировку ЧФ вывели из морских баз. Их задача - поражать надводные силы группировки разнородных сил ВМС.

"Но чаще жертвами российских морских пиратов становятся гражданские суда и их экипажи", - отмечают военные.