Генштаб про плани ворога: РФ завозить військових в Іловайськ та готує висадку десанту під Одесою

Російські окупанти продовжують наступ на територію України: для поповнення чисельних втрат, завозять військовослужбовців ЗС РФ до станції "Іловайськ". Також ворог не вгамовується і під Одесою, намагаючись висадити десант на ділянці "Затока - Чорноморськ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати кільце оточення навколо міста Маріуполь", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в Генштабі, ворог все ж не кидає спроб заволодіти Чорноморським узбережжям. Тому окупанти продовжують підготовку до висадки морського десанту на ділянці "Затока - Чорноморськ".
"У рамках зазначеного у районі 40 км східніше Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі окупантів", - розповіли в ЗСУ
Крім того, у Чорному морі морське угруповання ЧФ вивели з морських баз. Їх завдання - уражати надводні сили Угруповання різнорідних сил ВМС.
"Але частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні суда та їх екіпажі", - зазначають військові.
Як повідомлялось, поблизу курортної Затоки український підрозділ ППО збив російський літак, що атакував один з об'єктів інфраструктури. Пілот встиг катапультуватися, зараз його розшукують.
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