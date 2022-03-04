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Генштаб о планах врага: РФ завозит военных в Иловайск и готовит высадку десанта под Одессой

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Украина, Пятница 04 марта 2022 13:17
Генштаб о планах врага: РФ завозит военных в Иловайск и готовит высадку десанта под Одессой Фото: РФ завозит военных в Иловайск и готовит высадку десанта под Одессой (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают наступление на территорию Украины: для пополнения многочисленных потерь, завозят военнослужащих ВС РФ на станцию "Иловайск". Также враг не унимается и под Одессой, пытаясь взорвать десант на участке "Затока - Черноморск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"На Донецком оперативном направлении противник силами шести БТГр пытается удержать кольцо оцепления вокруг города Мариуполь", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, враг все же не бросает попыток завладеть Черноморским побережьем. Поэтому оккупанты продолжают подготовку к высадке морского десанта на участке "Затока - Черноморск".

"В рамках указанного в районе 40 км восточнее Черноморска находятся два крупных десантных корабля кафиров", - рассказали в ВСУ

Кроме того, в Черном море морскую группировку ЧФ вывели из морских баз. Их задача - поражать надводные силы группировки разнородных сил ВМС.

"Но чаще жертвами российских морских пиратов становятся гражданские суда и их экипажи", - отмечают военные.

Как сообщалось, вблизи курортной Затоки украинское подразделение ПВО сбило российский самолет, атаковавший один из объектов инфраструктуры. Пилот успел катапультироваться, сейчас его разыскивают.

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