Генштаб о планах врага: РФ завозит военных в Иловайск и готовит высадку десанта под Одессой
Российские оккупанты продолжают наступление на территорию Украины: для пополнения многочисленных потерь, завозят военнослужащих ВС РФ на станцию "Иловайск". Также враг не унимается и под Одессой, пытаясь взорвать десант на участке "Затока - Черноморск".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"На Донецком оперативном направлении противник силами шести БТГр пытается удержать кольцо оцепления вокруг города Мариуполь", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Генштабе, враг все же не бросает попыток завладеть Черноморским побережьем. Поэтому оккупанты продолжают подготовку к высадке морского десанта на участке "Затока - Черноморск".
"В рамках указанного в районе 40 км восточнее Черноморска находятся два крупных десантных корабля кафиров", - рассказали в ВСУ
Кроме того, в Черном море морскую группировку ЧФ вывели из морских баз. Их задача - поражать надводные силы группировки разнородных сил ВМС.
"Но чаще жертвами российских морских пиратов становятся гражданские суда и их экипажи", - отмечают военные.
Как сообщалось, вблизи курортной Затоки украинское подразделение ПВО сбило российский самолет, атаковавший один из объектов инфраструктуры. Пилот успел катапультироваться, сейчас его разыскивают.
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