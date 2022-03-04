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Генштаб про плани ворога: РФ завозить військових в Іловайськ та готує висадку десанту під Одесою

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 13:17
Генштаб про плани ворога: РФ завозить військових в Іловайськ та готує висадку десанту під Одесою Фото: РФ завозить військових в Іловайськ та готує висадку десанту під Одесою (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують наступ на територію України: для поповнення чисельних втрат, завозять військовослужбовців ЗС РФ до станції "Іловайськ". Також ворог не вгамовується і під Одесою, намагаючись висадити десант на ділянці "Затока - Чорноморськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати кільце оточення навколо міста Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Генштабі, ворог все ж не кидає спроб заволодіти Чорноморським узбережжям. Тому окупанти продовжують підготовку до висадки морського десанту на ділянці "Затока - Чорноморськ".

"У рамках зазначеного у районі 40 км східніше Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі окупантів", - розповіли в ЗСУ

Крім того, у Чорному морі морське угруповання ЧФ вивели з морських баз. Їх завдання - уражати надводні сили Угруповання різнорідних сил ВМС.

"Але частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні суда та їх екіпажі", - зазначають військові.

Як повідомлялось, поблизу курортної Затоки український підрозділ ППО збив російський літак, що атакував один з об'єктів інфраструктури. Пілот встиг катапультуватися, зараз його розшукують.

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