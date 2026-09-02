Генштаб підтвердив знищення літака МіГ-29 та гелікоптера Ка-27

Україна знищила МіГ-29 та Ка-27

Генштаб заявив: за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення гелікоптера Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ" Краснодарського краю РФ. ️Це сталося 30 серпня.

Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово" в Ростовській області РФ.

Уражено склади армії РФ

Генштаб повідомив ще про уражені 1 вересня та в ніч на 2 вересня цілі противника:

склад боєприпасів у Володимирівці Донецької області;

склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів в Очеретиному Донецької області;

район зосередження озброєння та військової техніки противника у Речиці Брянської області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється, каже Генштаб.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 серпня Росія втратила ще один бойовий літак у Криму. На аеродромі "Саки" знищено Су-24М та чотири одиниці аеродромної техніки.