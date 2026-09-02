Генштаб подтвердил уничтожение самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27

Украина уничтожила МиГ-29 и Ка-27

Генштаб заявил: по результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение вертолета Ка-27 в районе аэродрома "Ейск" Краснодарского края РФ. Это произошло 30 августа.

Также подтверждено уничтожение 27 августа 2026 самолета МиГ-29 в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ.

Поражены склады армии РФ

Генштаб сообщил еще о пораженных 1 сентября и в ночь на 2 сентября целях противника:

склад боеприпасов во Владимировке Донецкой области;

склад материально-технических средств подразделения оккупантов в Очеретино Донецкой области;

район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Речице Брянской области РФ.

Степень нанесенного ущерба уточняется, говорит Генштаб.

Ранее РБК-Украина писало, что 22 августа Россия лишилась еще одного боевого самолета в Крыму. На аэродроме "Саки" уничтожены Су-24М и четыре единицы аэродромной техники.