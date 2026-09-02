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Генштаб подтвердил уничтожение самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27

16:53 02.09.2026 Ср
1 мин
Силы обороны Украины пополнили счет уничтоженных воздушных целей
aimg Елена Бджола
Фото: российский самолет МіГ-29 (Getty Images)

Самолет МиГ-29 и вертолет Ка-27 армии страны-агрессора больше не смогут атаковать Украину. Дорогостоящие летательные аппараты уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Украина уничтожила МиГ-29 и Ка-27

Генштаб заявил: по результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение вертолета Ка-27 в районе аэродрома "Ейск" Краснодарского края РФ. Это произошло 30 августа.

Также подтверждено уничтожение 27 августа 2026 самолета МиГ-29 в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ.

Поражены склады армии РФ

Генштаб сообщил еще о пораженных 1 сентября и в ночь на 2 сентября целях противника:

  • склад боеприпасов во Владимировке Донецкой области;
  • склад материально-технических средств подразделения оккупантов в Очеретино Донецкой области;
  • район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Речице Брянской области РФ.

Степень нанесенного ущерба уточняется, говорит Генштаб.

Ранее РБК-Украина писало, что 22 августа Россия лишилась еще одного боевого самолета в Крыму. На аэродроме "Саки" уничтожены Су-24М и четыре единицы аэродромной техники.

Также сообщалось, что в ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили военные объекты РФ в России и на оккупированных территориях, среди них - РЛС "Небо-У" в Севастополе, склады и пункт управления БПЛА.

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