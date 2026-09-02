Генштаб подтвердил уничтожение самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27

Самолет МиГ-29 и вертолет Ка-27 армии страны-агрессора больше не смогут атаковать Украину. Дорогостоящие летательные аппараты уничтожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.
Генштаб заявил: по результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение вертолета Ка-27 в районе аэродрома "Ейск" Краснодарского края РФ. Это произошло 30 августа.
Также подтверждено уничтожение 27 августа 2026 самолета МиГ-29 в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ.
Генштаб сообщил еще о пораженных 1 сентября и в ночь на 2 сентября целях противника:
Степень нанесенного ущерба уточняется, говорит Генштаб.
Ранее РБК-Украина писало, что 22 августа Россия лишилась еще одного боевого самолета в Крыму. На аэродроме "Саки" уничтожены Су-24М и четыре единицы аэродромной техники.
Также сообщалось, что в ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили военные объекты РФ в России и на оккупированных территориях, среди них - РЛС "Небо-У" в Севастополе, склады и пункт управления БПЛА.