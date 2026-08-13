Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Газпрому" у Башкортостані

Атака на НПЗ у Башкортостані

Нагадаємо, раніше у мережі повідомляли, що цієї ночі дрони атакували НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават, що у Республіці Башкортостан.

На місці удару спалахнула пожежа. Місцева влада тим часом заявляла про падіння уламків дронів.

Цей завод уже неодноразово атакували дрони - зокрема у вересні 2025 року та 14 липня 2026-го, коли після удару спалахнула пожежа й переробку нафти зупинили.