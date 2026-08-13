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Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Газпрому" у Башкортостані

12:40 13.08.2026 Чт
1 хв
Завод задіяний у забезпеченні армії РФ
aimg Тетяна Степанова
Фото: Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Газпрому" у Башкортостані (Getty Images)

У ніч на 13 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават, Республіка Башкортостан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ та пресслужбу Сил безпілотних систем.

НПЗ уразили оператори 1-го окремого центру СБС з іншими складовими Сил оборони України. На території підприємства зафіксовано пожежу.

Відстань до державного кордону України - близько 1 300 км.

"Газпром нафтохім Салават" - один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ.

Потужність переробки вуглеводневої сировини - до 10 млн тонн на рік. Підприємство виробляє, зокрема, автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти й полімери. Він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Атака на НПЗ у Башкортостані

Нагадаємо, раніше у мережі повідомляли, що цієї ночі дрони атакували НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават, що у Республіці Башкортостан.

На місці удару спалахнула пожежа. Місцева влада тим часом заявляла про падіння уламків дронів.

Цей завод уже неодноразово атакували дрони - зокрема у вересні 2025 року та 14 липня 2026-го, коли після удару спалахнула пожежа й переробку нафти зупинили.

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