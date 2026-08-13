Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Газпрома" в Башкортостане

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават, Башкортостан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и пресс-службу Сил беспилотных систем.
НПЗ поразили операторы 1-го отдельного центра ССС с другими составляющими Сил обороны Украины. На территории предприятия зафиксирован пожар.
Расстояние до государственной границы Украины - около 1 300 км.
"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ.
Мощность переработки углеводородного сырья - до 10 млн тонн в год. Предприятие производит, в частности, автомобильные бензины, дизельное горючее, мазут, битум, полиэтилен и другие нефтепродукты и полимеры. Он задействован в обеспечении русской оккупационной армии.
Напомним, ранее в сети сообщали, что этой ночью дроны атаковали НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават в Республике Башкортостан.
На месте удара вспыхнул пожар. Местные власти в это время заявляли о падении обломков дронов.
Этот завод уже неоднократно атаковали дроны - в частности, в сентябре 2025 года и 14 июля 2026-го, когда после удара вспыхнул пожар и переработку нефти остановили.