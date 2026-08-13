Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Газпрома" в Башкортостане

Атака на НПЗ в Башкортостане

Напомним, ранее в сети сообщали, что этой ночью дроны атаковали НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават в Республике Башкортостан.

На месте удара вспыхнул пожар. Местные власти в это время заявляли о падении обломков дронов.

Этот завод уже неоднократно атаковали дроны - в частности, в сентябре 2025 года и 14 июля 2026-го, когда после удара вспыхнул пожар и переработку нефти остановили.