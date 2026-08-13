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Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Газпрома" в Башкортостане

12:40 13.08.2026 Чт
1 мин
Завод задействован в обеспечении армии РФ
aimg Татьяна Степанова
Фото: Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Газпрома" в Башкортостане (Getty Images)

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават, Башкортостан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и пресс-службу Сил беспилотных систем.

НПЗ поразили операторы 1-го отдельного центра ССС с другими составляющими Сил обороны Украины. На территории предприятия зафиксирован пожар.

Расстояние до государственной границы Украины - около 1 300 км.

"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ.

Мощность переработки углеводородного сырья - до 10 млн тонн в год. Предприятие производит, в частности, автомобильные бензины, дизельное горючее, мазут, битум, полиэтилен и другие нефтепродукты и полимеры. Он задействован в обеспечении русской оккупационной армии.

Атака на НПЗ в Башкортостане

Напомним, ранее в сети сообщали, что этой ночью дроны атаковали НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават в Республике Башкортостан.

На месте удара вспыхнул пожар. Местные власти в это время заявляли о падении обломков дронов.

Этот завод уже неоднократно атаковали дроны - в частности, в сентябре 2025 года и 14 июля 2026-го, когда после удара вспыхнул пожар и переработку нефти остановили.

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