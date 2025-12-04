Генштаб підтвердив ураження хімзаводу росіян біля Ставрополя

"В рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора - "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що цей завод є критично важливою складовою російського ВПК. Він виробляє понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, будучи одним з головних постачальників базових компонентів для виробництва вибухівки.

"Уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу", - зазначили в ГШ ЗСУ.

Окрім заводу, підтверджується ураження живої сили росіян на полігоні поблизу Докучаєвська на тимчасово окупованій Донеччині. Росіяни втратили до 60 одиниць живої сили вбитими та пораненими.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - резюмували в Генштабі.