Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї Росії

Сили оборони України завдали успішних ударів по двох об'єктах нафтогазової промисловості Росії. Під прицілом опинилися Афіпський нафтопереробний та Астраханський газопереробний заводи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
У ніч на 25 серпня українські військові уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула пожежа, масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
Цей НПЗ є одним із найбільших у регіоні з проєктною потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виготовляє дизель та бензинові компоненти, які використовуються для забезпечення російських окупантів.
Крім того, підтверджено успішний удар по двох установках сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в ніч на 24 серпня.
Це підприємство входить до системи "Газпрому" та має проєктну потужність до 12 млрд м³ газу та близько 7,3 млн тонн газового конденсату на рік. Воно виготовляє товарний природний газ та стабільний газовий конденсат; бензини, дизельне паливо та мазут; скраплені вуглеводневі гази і технічну сірку.
Продукція заводу безпосередньо використовується для забезпечення збройних сил РФ, а технічна сірка є критично важливою сировиною для виготовлення вибухових речовин.
Нагадаємо, раніше про застосування далекобійних "санкцій" проти Росії і ураження Афіпського НПЗ повідомляла компанія Fire Point.
Зазначимо, в ніч на сьогодні дрони атакували Ростовську область та Краснодарський край РФ. Спочатку повідомлялось про вибухи біля Новошахтинська, пізніше спалахнула пожежа поблизу Афіпського НПЗ.