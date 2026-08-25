Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае России

В ночь на 25 августа украинские военные поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул пожар, масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются.

Этот НПЗ является одним из крупнейших в регионе с проектной мощностью 6,25 млн тонн нефти в год. Завод производит дизель и бензиновые компоненты, которые используются для обеспечения российских окупантов.

Удар по Астраханскому ГПЗ

Кроме того, подтвержден успешный удар по двум установкам сепарации газа У-272 на Астраханском газоперерабатывающем заводе в ночь на 24 августа.

Фото: Силы обороны ударили по Астраханскому ГПЗ (Генштаб ВСУ)

Это предприятие входит в систему "Газпрома" и имеет проектную мощность до 12 млрд м³ газа и около 7,3 млн тонн газового конденсата в год. Оно производит товарный природный газ и стабильный газовый конденсат; бензины, дизельное топливо и мазут; сжиженные углеводородные газы и техническую серу.

Продукция завода напрямую используется для обеспечения вооруженных сил РФ, а техническая сера является критически важным сырьем для изготовления взрывчатых веществ.