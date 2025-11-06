UA

Генштаб підтвердив удари по місцю пуску "Шахедів" в Донецьку, НПЗ і нафтооб'єктах в Криму

Фото: Генштаб підтвердив удари по місцю пуску "Шахедів" в Донецьку (wikipedia org)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 5 листопада Сили оборони вразили важливі об’єкти російських окупантів. Серед них - місце запуску "Шахедів" у Донецьку, НПЗ у російському Волгограді та нафтові об’єкти в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження в Донецьку

За даними Генштабу, в нічну операцію поцілили по базі зберігання та запуску "Шахедів", розташованій на території Донецького аеропорту.

На місці зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414-та бригада) та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Удар по Волгоградському НПЗ

Також, як ідеться в повідомленні, Сили оборони вразили Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.

За наведеними даними, річний обсяг переробки заводу становить 15,7 млн тонн - близько 5,6% від загальної переробки в РФ. На місці зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Ураження логістичних вузлів у Криму

Крім того, українські підрозділи уразили три об’єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське підтверджено влучання у резервуар і цистерни на зливо-наливній естакаді. 

На двох базах у Сімферополі зафіксовано ураження резервуарних парків і загоряння паливних ємностей.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її території, так і на тимчасово окупованих землях. 

Мета - позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію.

 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку ввечері 5 листопада пролунали потужні вибухи. Місцеві канали написали про "ракетний удар"; відомо, що ціллю міг стати склад боєприпасів російської окупаційної армії.

