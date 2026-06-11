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Генштаб підтвердив удар по одному з найбільших НПЗ півдня Росії

22:33 11.06.2026 Чт
2 хв
Чим такий важливий цей НПЗ для Росії?
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: МНС РФ (t.me mchs_official)

Протягом доби і в ніч на 11 червня 2026 року ЗСУ завдали серії ударів по низці цілей, пов'язаних із військовою логістикою, промисловістю та управлінням російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.

Поразка Афипського НПЗ

У Краснодарському краї РФ атакували Афіпський нафтопереробний завод. За наявними даними, зафіксовано влучання по об'єкту і загоряння на його території.

Афіпський НПЗ вважається одним із найбільших переробних підприємств на півдні Росії. Його потужність становить близько 6,25 млн тонн нафти на рік.

Завод випускає дизельне паливо, бензин і мазут, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики.

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Удари по об'єктах у Криму

На тимчасово окупованій території Криму в Севастополі вражено об'єкт, пов'язаний з виробництвом і оснащенням морських безекіпажних катерів.

Він використовувався для складання та підготовки платформ, що застосовуються в акваторії Чорного моря.

Також зафіксовано ураження складу безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка.

Ураження пунктів управління та БПЛА

Повідомляється про удари по пунктах управління російських військ у районах Давидовського, Новознам'янки, Бахмута, Селидового і Покровська на території Донецької та Луганської областей.

Окремо було уражено пункт управління безпілотниками в районі Новоандріївки Донецької області, а також район зосередження підрозділів БПЛА поблизу Довжанська в Луганській області.

Крім того, в районі Авдіївки вражено майстерню, де здійснювалося виробництво і ремонт безпілотників.

Нагадуємо, що українські військові повідомили про серйозні пошкодження на трьох великих нафтових об'єктах на території Росії, які були зафіксовані після ударів 8 червня. Зокрема, на перевалочній нафтобазі "Грушова" в районі Грушевої Балки Краснодарського краю підтверджено пожежу на двох резервуарах із нафтою.

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