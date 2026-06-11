Генштаб подтвердил удар по одному из самых больших НПЗ юга России

Поражение Афипского НПЗ

В Краснодарском крае РФ был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод. По имеющимся данным, зафиксировано попадание по объекту и возгорание на его территории.

Афипский НПЗ считается одним из крупнейших перерабатывающих предприятий на юге России. Его мощность составляет около 6,25 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает дизельное топливо, бензин и мазут, которые используются в том числе для обеспечения военной логистики.

Удары по объектам в Крыму

На временно оккупированной территории Крыма в Севастополе поражен объект, связанный с производством и оснащением морских безэкипажных катеров.

Он использовался для сборки и подготовки платформ, применяемых в акватории Черного моря.

Также зафиксировано поражение склада беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Григорьевка.

Поражение пунктов управления и БПЛА

Сообщается об ударах по пунктам управления российских войск в районах Давыдовского, Новознамянки, Бахмута, Селидово и Покровска на территории Донецкой и Луганской областей.

Отдельно был поражен пункт управления беспилотниками в районе Новоандреевки Донецкой области, а также район сосредоточения подразделений БПЛА вблизи Довжанска в Луганской области.

Кроме того, в районе Авдеевки поражена мастерская, где осуществлялось производство и ремонт беспилотников.