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Генштаб подтвердил удар по одному из самых больших НПЗ юга России

22:33 11.06.2026 Чт
2 мин
Чем так важен этот НПЗ для России?
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: МЧС РФ (t.me mchs_official)

В течение суток и в ночь на 11 июня 2026 года ВСУ нанесли серию ударов по ряду целей, связанных с военной логистикой, промышленностью и управлением российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.

Поражение Афипского НПЗ

В Краснодарском крае РФ был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод. По имеющимся данным, зафиксировано попадание по объекту и возгорание на его территории.

Афипский НПЗ считается одним из крупнейших перерабатывающих предприятий на юге России. Его мощность составляет около 6,25 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает дизельное топливо, бензин и мазут, которые используются в том числе для обеспечения военной логистики.

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Удары по объектам в Крыму

На временно оккупированной территории Крыма в Севастополе поражен объект, связанный с производством и оснащением морских безэкипажных катеров.

Он использовался для сборки и подготовки платформ, применяемых в акватории Черного моря.

Также зафиксировано поражение склада беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Григорьевка.

Поражение пунктов управления и БПЛА

Сообщается об ударах по пунктам управления российских войск в районах Давыдовского, Новознамянки, Бахмута, Селидово и Покровска на территории Донецкой и Луганской областей.

Отдельно был поражен пункт управления беспилотниками в районе Новоандреевки Донецкой области, а также район сосредоточения подразделений БПЛА вблизи Довжанска в Луганской области.

Кроме того, в районе Авдеевки поражена мастерская, где осуществлялось производство и ремонт беспилотников.

Напоминаем, что украинские военные сообщили о серьезных повреждениях на трех крупных нефтяных объектах на территории России, которые были зафиксированы после ударов 8 июня. В частности, на перевалочной нефтебазе "Грушовая" в районе Грушевой Балки Краснодарского края подтвержден пожар на двух резервуарах с нефтью.

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