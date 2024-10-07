Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу у окупованій Феодосії

Атака на нафтобазу

У ніч на 7 жовтня на нафтобазі у Феодосії спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, об'єкт був атакований безпілотниками.

Горить АТ "Морський нафтовий термінал", який раніше вже ставав ціллю атак. У березні 2024 року на територію нафтобази впали чотири безпілотники, що спричинило пошкодження магістрального трубопроводу та пожежу. Працівників тоді евакуювали, а на ліквідацію вогню пішло півтори години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.