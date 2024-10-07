Генштаб подтвердил удар по нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии

Сегодня ночью был нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии, АР Крым. В районе объекта вспыхнул пожар, последствия поражения пока уточняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Феодосийский терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения потребностей российской оккупационной армии.
Удар был выполнен подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны Украины.
"Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", - говорится в сообщении.
Обновлено 9:38
Так называемый мер Феодосии Игорь Ткаченко заявил, что режим ЧС муниципального характера вводят в городе из-за пожара на нефтебазе.
В ночь на 7 октября на нефтебазе в Феодосии вспыхнул пожар. По предварительной информации, объект был атакован беспилотниками.
Горит АО "Морской нефтяной терминал", который ранее уже становился целью атак. В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали четыре беспилотника, что привело к повреждению магистрального трубопровода и пожару. Работников тогда эвакуировали, а на ликвидацию огня ушло полтора часа.
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