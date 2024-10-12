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Генштаб підтвердив удар по нафтобазі росіян у Луганській області

Ілюстративне фото: Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони України атакували нафтобазу у районі міста Ровеньки Луганської області. Там зберігалося паливо, яке постачалося армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ", - йдеться у повідомленні.

На території нафтобази фіксується пожежа. У Генштабі ЗСУ зазначали, що ця нафтобаза раніше вже була атакована українською зброєю.

Операцію здійснили Головне управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

 

скриншот deepstatemap.live

Пожежа у Ровеньках

В ніч на 12 жовтня у мережі повідомили про пожежу у районі окупованого міста Ровеньки Луганської області. Місто було окуповане росіянами ще у 2014 році.

Деякі Telegram-канали писали, що у Ровеньках під атаку дронів потрапила місцева нафтобаза. Супутники NASA також зафіксували пожежу у районі нафтобази.

У мережі зазначали, що загоряння виникло на території з цистернами поряд з трьома автозаправними станціями.

Варто додати, що це не перша атака на нафтобазу у Ровеньках. Відомо, що у травні цього року на нафтобазу "прилетіло", внаслідок чого там була потужна пожежа.

У квітні 2023 року у Ровеньках також спалахнула серйозна пожежа на нафтобазі.

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