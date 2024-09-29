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Генштаб підтвердив удар по арсеналу "Котлубань", там були іранські ракети

Фото: Україна ударила по арсеналу зброї в РФ (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні вночі Сили оборони України уразили військовий арсенал "Котлубань" в РФ. Напередодні удару туди прибув ешелон з іранськими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як пише Генштаб, вночі було завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів. Об'єкт знаходиться біля селища Котлубань Волгоградської області Росії.

"За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами", - йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначив, що військовий об'єкт мав щільне покриття засобами РЕБ і ППО, втім українські підрозділі успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.

"Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України", - уточнив Генштаб.

Також там додали, що Сили оборони України продовжують підривати воєнний потенціал ворога.

Нагадаємо, що джерела РБК-Україна повідомили, що для атаки було використано 120 дронів українського виробництва.

За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 у неділю, 29 вересня. Відстань до цілі становить понад 600 кілометрів.

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