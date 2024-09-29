Генштаб підтвердив удар по арсеналу "Котлубань", там були іранські ракети

Нагадаємо, що джерела РБК-Україна повідомили, що для атаки було використано 120 дронів українського виробництва.

За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 у неділю, 29 вересня. Відстань до цілі становить понад 600 кілометрів.

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