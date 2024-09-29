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Генштаб подтвердил удар по арсеналу "Котлубань", там были иранские ракеты

Фото: Украина ударила по арсеналу оружия в РФ (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня ночью Силы обороны Украины поразили военный арсенал "Котлубань" в РФ. Перед ударом туда прибыл эшелон с иранскими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как пишет Генштаб, ночью было нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов. Объект находится возле поселка Котлубань Волгоградской области России.

"По имеющейся информации, в преддверии удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами", - говорится в сообщении.

Генштаб отметил, что военный объект имел плотное покрытие средствами РЭБ и ПВО, впрочем, украинские подразделения успешно выполнили боевую задачу. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов.

"Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины", - уточнил Генштаб.

Также там добавили, что Силы обороны Украины продолжают подрывать военный потенциал врага.

Напомним, что источники РБК-Украина сообщили, что для атаки было использовано 120 дронов украинского производства.

По информации источников в украинской разведке, арсенал был атакован около 2:30 в воскресенье, 29 сентября. Расстояние до цели составляет более 600 км.

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