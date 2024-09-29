Генштаб подтвердил удар по арсеналу "Котлубань", там были иранские ракеты

Напомним, что источники РБК-Украина сообщили, что для атаки было использовано 120 дронов украинского производства.

По информации источников в украинской разведке, арсенал был атакован около 2:30 в воскресенье, 29 сентября. Расстояние до цели составляет более 600 км.

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