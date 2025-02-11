Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу

За даними Генштабу, НПЗ переважно випускає бензини, мазут та дизельне пальне. Однак може виготовляти понад 20 видів нафтопродуктів. Дане підприємство залучене у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть", - повідомили в Генштабі.

Водночас, у Силах безпілотних систем уточнили, що Саратовський нафтопереробний завод - це одне з найстаріших підприємств Росії. Воно відоме як завод "Крекінг", і входить до структури нафтової компанії "Роснефть". Проектна потужність заводу становить 7 млн тонн нафти на рік.

"Внаслідок атаки дронів на підприємстві спалахнула пожежа, а губернатор Саратовської області заявив про пошкодження промислового об’єкта," - сказано у повідомленні.

Атака дронів на Саратов

Сьогодні вночі у російських містах Енгельс і Саратов прогриміли вибухи. Росіяни скаржаться на атаку безпілотників.

За словами жителів Саратова, після вибухів, у районі місцевого НПЗ виникла пожежа.

Атаки дронів по РФ

Варто нагадати, що минулої ночі невідомі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.