Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар

По данным Генштаба, НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут и дизельное топливо. Однако может производить более 20 видов нефтепродуктов. Данное предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются. Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться", - сообщили в Генштабе.

Атака дронов на Саратов

Сегодня ночью в российских городах Энгельс и Саратов прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников.

По словам жителей Саратова, после взрывов, в районе местного НПЗ возник пожар.

Атаки дронов по РФ

Стоит напомнить, что минувшей ночью неизвестные дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.