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Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар

Иллюстративное фото: Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 11 февраля Силы беспилотных систем, Главное управление разведки и Силы специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Он осуществляет комплексную переработку нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут и дизельное топливо. Однако может производить более 20 видов нефтепродуктов. Данное предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются. Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться", - сообщили в Генштабе.

Атака дронов на Саратов

Сегодня ночью в российских городах Энгельс и Саратов прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников.

По словам жителей Саратова, после взрывов, в районе местного НПЗ возник пожар.

Атаки дронов по РФ

Стоит напомнить, что минувшей ночью неизвестные дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Этот НПЗ является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Его мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

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Валерий СаратовВооруженные силы УкраиныНПЗГенштаб ВСУВойна в Украине