Генштаб озвучив втрати росіян на фронті за останню добу

За останню добу з 13 на 14 січня, російські військові втратили на фронті 1330 солдатів, три танки та 47 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулу добу українські воїни ліквідували 1510 росіян. Також вчора українські захисники знищили 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
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