Генштаб озвучил потери россиян на фронте за последние сутки

За последние сутки с 13 на 14 января, российские военные потеряли на фронте 1330 солдат, три танка и 47 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1510 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем и другую технику врага.
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