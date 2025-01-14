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Генштаб озвучив втрати росіян на фронті за останню добу

Вівторок 14 січня 2025 08:14
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Генштаб озвучив втрати росіян на фронті за останню добу Ілюстративне фото: Генштаб озвучив втрати Росіян на фронті за 13 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

За останню добу з 13 на 14 січня, російські військові втратили на фронті 1330 солдатів, три танки та 47 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 811090 (+1330) осіб;
  • танків - 9767 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 20326 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем - 21923 (+47) одиниці;
  • РСЗВ - 1262 (+1) одиниці;
  • засоби ППО - 1044 одиниці;
  • літаків - 369 одиниць;
  • гелікоптерів - 331 одиниця;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22276 (+72) одиниць;
  • крилаті ракети - 3018 одиниць;
  • кораблі /катери - 28 одиниць;
  • підводні човни - один;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 33791 (+83) одиниць;
  • спеціальна техніка - 3696 (+1) одиниць.

Генштаб озвучив втрати росіян на фронті за останню добу

Нагадаємо, за минулу добу українські воїни ліквідували 1510 росіян. Також вчора українські захисники знищили 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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