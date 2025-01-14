Генштаб озвучив втрати росіян на фронті за останню добу

Ілюстративне фото: Генштаб озвучив втрати Росіян на фронті за 13 січня (Getty Images)

За останню добу з 13 на 14 січня, російські військові втратили на фронті 1330 солдатів, три танки та 47 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.25 орієнтовно склали: особового складу - близько 811090 (+1330) осіб;

танків - 9767 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин - 20326 (+11) одиниць;

артилерійських систем - 21923 (+47) одиниці;

РСЗВ - 1262 (+1) одиниці;

засоби ППО - 1044 одиниці;

літаків - 369 одиниць;

гелікоптерів - 331 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22276 (+72) одиниць;

крилаті ракети - 3018 одиниць;

кораблі /катери - 28 одиниць;

підводні човни - один;

автомобільної техніки та автоцистерн - 33791 (+83) одиниць;

спеціальна техніка - 3696 (+1) одиниць. Нагадаємо, за минулу добу українські воїни ліквідували 1510 росіян. Також вчора українські захисники знищили 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем та іншу техніку ворога.