Генштаб озвучил потери россиян на фронте за последние сутки

Иллюстративное фото: Генштаб озвучил потери Россиян на фронте за 13 января (Getty Images)

За последние сутки с 13 на 14 января, российские военные потеряли на фронте 1330 солдат, три танка и 47 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составили: личного состава - около 811090 (+1330) чел;

танков - 9767 (+3) единиц;

боевых бронированных машин - 20326 (+11) единиц;

артиллерийских систем - 21923 (+47) единицы;

РСЗО - 1262 (+1) единицы;

средства ПВО - 1044 единицы;

самолетов - 369 единиц;

вертолетов - 331 единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 22276 (+72) единиц;

крылатые ракеты - 3018 единиц;

корабли /катера - 28 единиц;

подводные лодки - одна;

автомобильной техники и автоцистерн - 33791 (+83) единиц;

специальная техника - 3696 (+1) единиц. Напомним, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1510 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем и другую технику врага.