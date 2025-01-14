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Генштаб озвучил потери россиян на фронте за последние сутки

Вторник 14 января 2025 08:14
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Генштаб озвучил потери россиян на фронте за последние сутки Иллюстративное фото: Генштаб озвучил потери Россиян на фронте за 13 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За последние сутки с 13 на 14 января, российские военные потеряли на фронте 1330 солдат, три танка и 47 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 811090 (+1330) чел;
  • танков - 9767 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин - 20326 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем - 21923 (+47) единицы;
  • РСЗО - 1262 (+1) единицы;
  • средства ПВО - 1044 единицы;
  • самолетов - 369 единиц;
  • вертолетов - 331 единица;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22276 (+72) единиц;
  • крылатые ракеты - 3018 единиц;
  • корабли /катера - 28 единиц;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33791 (+83) единиц;
  • специальная техника - 3696 (+1) единиц.

Генштаб озвучил потери россиян на фронте за последние сутки

Напомним, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1510 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем и другую технику врага.

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