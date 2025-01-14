Генштаб озвучил потери россиян на фронте за последние сутки
Иллюстративное фото: Генштаб озвучил потери Россиян на фронте за 13 января (Getty Images)
За последние сутки с 13 на 14 января, российские военные потеряли на фронте 1330 солдат, три танка и 47 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 811090 (+1330) чел;
- танков - 9767 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин - 20326 (+11) единиц;
- артиллерийских систем - 21923 (+47) единицы;
- РСЗО - 1262 (+1) единицы;
- средства ПВО - 1044 единицы;
- самолетов - 369 единиц;
- вертолетов - 331 единица;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22276 (+72) единиц;
- крылатые ракеты - 3018 единиц;
- корабли /катера - 28 единиц;
- подводные лодки - одна;
- автомобильной техники и автоцистерн - 33791 (+83) единиц;
- специальная техника - 3696 (+1) единиц.
Напомним, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1510 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем и другую технику врага.
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